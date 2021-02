Nessuna riapertura degli impianti sciistici, stop prorogato al 5 marzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Prorogata la chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo. La decisione è stata presa dal ministro Speranza dopo le indicazioni del Cts. ROMA – Prorogata la chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo. La decisione è stata presa dal ministro Speranza dopo le indicazioni da parte del Cts. Nessun ritorno sugli sci, come sperato, da parte di tutti gli appassionati. Gli esperti, alla vigilia della riapertura, hanno consigliato un ritardo nella ripartenza. Una decisione che rischia di provocare diverse polemiche dopo tutti i lavori fatti per mettersi in sicurezza. La nota del ministro Speranza La decisione è stata presa dal ministro Speranza e comunicata con una nota ufficiale, riportata dall’AdnKronos: “Il ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Prorogata la chiusurafino al 5. La decisione è stata presa dal ministro Speranza dopo le indicazioni del Cts. ROMA – Prorogata la chiusurafino al 5. La decisione è stata presa dal ministro Speranza dopo le indicazioni da parte del Cts. Nessun ritorno sugli sci, come sperato, da parte di tutti gli appassionati. Gli esperti, alla vigilia della, hanno consigliato un ritardo nella ripartenza. Una decisione che rischia di provocare diverse polemiche dopo tutti i lavori fatti per mettersi in sicurezza. La nota del ministro Speranza La decisione è stata presa dal ministro Speranza e comunicata con una nota ufficiale, riportata dall’AdnKronos: “Il ...

