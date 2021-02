(Di domenica 14 febbraio 2021) Ilsfonda quota 15nella cifra record d’Europa dicheunadi, con un giorno dicipo su quanto promesso da Boris Johnson oltre 2 mesi fa. Lo certificano i dati aggiornati dal ministro Nadhim Zahawi (15,1di prime dosi, 535.000 richiami) che segnalano inoltre un nuovo calo di casi e morti giornalieri. Domani il governo dovrà formalizzare se siano state coperte tutte le prime 4 categorie prioritarie nel(over 70 e addetti sanitari inlinea). Mentre da martedì s’allargherà la platea, dagli over 65 in giù, e si moltiplicheranno i ...

MediasetTgcom24 : Covid, nel Regno Unito 15 milioni di vaccinati: obiettivo raggiunto #Coronavirus - ladyonorato : Bene, nel Regno Unito si potrà andare liberamente, senza discriminazioni. Vediamo chi deciderà di perdere competiti… - Agenzia_Ansa : #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigion… - TommasoChimenti : RT @HuffPostItalia: Nel Regno Unito 15 milioni di persone hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, nel Regno Unito 15 milioni di vaccinati: obiettivo raggiunto #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Regno

TGCOM

Domani il governo dovrà formalizzare se siano state coperte tutte le prime 4 categorie prioritarie(over 70 e addetti sanitari in prima linea). Mentre da martedì s'allargherà la platea, ...... "intermediari non controllati, che comecaso della Regione Umbria segnalato dai Carabinieri, ... Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera,Unito. All'...Il primo ministro: "Impresa straordinaria". E in Europa si litiga sui contagi: la Commissione bacchetta la Germania che chiude i confini con cechi e austriaci ...Il Regno Unito sfonda quota 15 milioni nella cifra record d’Europa di persone che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti Covid, con un giorno di anticipo su quanto promesso da Boris Johnson olt ...