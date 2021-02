Napoli-Juventus, furia Paratici e Nedved contro Calvarese: “Vergognati, basta ca***” (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Il match tra Napoli e Juventus, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha lasciato diversi strascichi e polemiche a causa del discusso calcio di rigore assegnato ai partenopei e realizzato da Lorenzo Insigne. Nelle ultime ore, dopo l’attacco del tecnico bianconero Andrea Pirlo, è emerso anche un VIDEO in cui i dirigenti del club piemontese, Fabio Paratici e Pavel Nedved, si scagliano contro il quarto uomo Gianpaolo Calvarese: “Vergognati, basta ca***”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Il match tra, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha lasciato diversi strascichi e polemiche a causa del discusso calcio di rigore assegnato ai partenopei e realizzato da Lorenzo Insigne. Nelle ultime ore, dopo l’attacco del tecnico bianconero Andrea Pirlo, è emerso anche unin cui i dirigenti del club piemontese, Fabioe Pavel, si scaglianoil quarto uomo Gianpaolo: “”. SportFace.

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - DecibelBellini : Risultato finale Napoli 1 Juventus 0 ?????? #Godo #ForzaNapoliSempre #NapJuv - fseptria18 : RT @Raden_TV: Napoli 1-0 Juventus Spezia 2-0 Milan Inter: - calciomercatoit : ?? #Juventus, altra brutta notizia per #Pirlo: Juan #Cuadrado non riuscirà a recuperare per la sfida col #Porto +++ -