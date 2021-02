Napoli-Juventus, CR7 non fa drammi: il messaggio di Ronaldo in vista della Champions League (Di domenica 14 febbraio 2021) La Juventus ha ceduto 1-0 al Napoli e fatto di conseguenza un passo indietro in classifica.Napoli, un nuovo inizio per Gattuso: dal successo con la Juventus alla pace con De Laurentis. La situazioneLa sconfitta contro gli azzurri al "Diego Armando Maradona" non ha comunque mosso di un centimetro gli obiettivi dei piemontesi che si concentrano in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Ha provato a scuotere l'ambiente il solito Cristiano Ronaldo che, attraverso il proprio profilo instagram, ha caricato così i suoi compagni.Barcellona, Zabaleta: “Messi? Il Manchester City la scelta giusta per Leo, ma sono sicuro che la Juventus…”"Non sarà questa sconfitta ad abbatterci! Alziamo la testa e pensiamo alla ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 febbraio 2021) Laha ceduto 1-0 ale fatto di conseguenza un passo indietro in classifica., un nuovo inizio per Gattuso: dal successo con laalla pace con De Laurentis. La situazioneLa sconfitta contro gli azzurri al "Diego Armando Maradona" non ha comunque mosso di un centimetro gli obiettivi dei piemontesi che si concentrano insfida dicontro il Porto. Ha provato a scuotere l'ambiente il solito Cristianoche, attraverso il proprio profilo instagram, ha caricato così i suoi compagni.Barcellona, Zabaleta: “Messi? Il Manchester City la scelta giusta per Leo, ma sono sicuro che la…”"Non sarà questa sconfitta ad abbatterci! Alziamo la testa e pensiamo alla ...

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - DecibelBellini : Risultato finale Napoli 1 Juventus 0 ?????? #Godo #ForzaNapoliSempre #NapJuv - moroni_alessio : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus sta già pensando alla prossima sfida: alla Continassa si parla solo della trasferta di Oporto. E io - che o… - jaakeily : RT @ruotebucate: @jaakeily “Francesca non ha mai chiesto di più Chi sta sbagliando, son certo, sei tu Francesca non ha mai chiesto di più P… -