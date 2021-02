Napoli-Juventus 1-0: resoconto, pagelle e parole di Pirlo (Di domenica 14 febbraio 2021) Brutta battuta d’arresto per la Juventus di Andrea Pirlo, che fa ritorno a Torino con zero punti in tasca dopo la sconfitta per 1-0 patita contro il Napoli. Un calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne al 31? del primo tempo, mette i sigilli ad una partita non giocata malissimo dai bianconeri, i quali si sono dimostrati ancora una volta incapaci di concludere azioni ben orchestrate. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza Fin dall’inizio del campionato, la Juventus riesce con facilità ad arrivare sulla trequarti avversaria, ma manca sempre l’ultimo passaggio in grado di mettere gli attaccanti in porta, i quali, anche ieri sera, hanno sciupato l’impossibile. Tre punti pesantissimi persi, che complicano a dismisura la stagione dei ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Brutta battuta d’arresto per ladi Andrea, che fa ritorno a Torino con zero punti in tasca dopo la sconfitta per 1-0 patita contro il. Un calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne al 31? del primo tempo, mette i sigilli ad una partita non giocata malissimo dai bianconeri, i quali si sono dimostrati ancora una volta incapaci di concludere azioni ben orchestrate. LEGGI ANCHE: Calciomercato, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza Fin dall’inizio del campionato, lariesce con facilità ad arrivare sulla trequarti avversaria, ma manca sempre l’ultimo passaggio in grado di mettere gli attaccanti in porta, i quali, anche ieri sera, hanno sciupato l’impossibile. Tre punti pesantissimi persi, che complicano a dismisura la stagione dei ...

