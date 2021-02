Napoli-Juve | Osimhen fa visita allo spogliatoio della Juve per incontrare Cristiano Ronaldo | il motivo

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - romeoagresti : Ritmo troppo blando - eufemismo - quello proposto oggi dalla #Juve a #Napoli. Al di là di qualsiasi discorso tattic… - annatrieste : A che ci serve un fidanzato quando per #SanValentino il Napoli ci regala una vittoria sulla Juve? ?? - Gazzetta_it : VIDEO 'Vergogna, c...o!': #Paratici e #Nedved furiosi contro l'#arbitro #NapoliJuve - Dani65489209 : RT @michelegiorgio2: ? Una giornata iniziata male con la notizia inquietante che Bassolino si ricandida a sindaco, si è chiusa nel migliore… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juve

... ex Sporting, intanto il tecnico Sergio Conceicao studia le mosse giuste per neutralizzare la, ... La terza italiana, il, giocherà alle 21 sul campo del Granada.Il difensore della, Giorgio Chiellini, avrebbe invitato il difensore del, Amir Rrahmani, a non fare sceneggiate " Dai alzati, non fare il buffone ", questa la frase che il difensore della Juventus, Giorgio ...Victor Osimhen non dimenticherà mai la serata vissuta ieri in occasione di Napoli - Juventus. L'attaccante nigeriano ha reso ancora più dolce la vittoria sui bianconeri ottenendo in regalo la maglia d ...Dovrebbe essere successa più o meno una cosa del genere anche al termine di Napoli-Juve, gara vinta dai padroni di casa per 1-0. In campo è un tenace avversario ma, al triplice fischio finale dell'arb ...