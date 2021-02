Musica italiana sotto choc, il cantante si è spento poco fa. Da anni lottava contro la malattia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono giorni davvero tristi per la Musica in generale e per quella italiana in particolare. Dopo l’addio di numerosi cantanti al maestro jazz Chick Corea, considerato da molti un’inesauribile fonte d’ispirazione, è arrivata proprio nel giorno di San Valentino la notizia della morte di Enrico Greppi, conosciuto da tutti come Erriquez. L’artista, cantante e chitarrista leader del gruppo folk Bandabardò, si è spento all’età di 61 anni, nella sua casa di Fiesole. lottava da tempo contro una brutta malattia e la notizia è stata appena confermata dal suo manager. La sua perdita ha lasciato sotto choc i tanti appassionati di quello che, come lo stesso sito della band riporta, era considerato: “Il più scatenato, roboante e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono giorni davvero tristi per lain generale e per quellain particolare. Dopo l’addio di numerosi cantanti al maestro jazz Chick Corea, considerato da molti un’inesauribile fonte d’ispirazione, è arrivata proprio nel giorno di San Valentino la notizia della morte di Enrico Greppi, conosciuto da tutti come Erriquez. L’artista,e chitarrista leader del gruppo folk Bandabardò, si èall’età di 61, nella sua casa di Fiesole.da tempouna bruttae la notizia è stata appena confermata dal suo manager. La sua perdita ha lasciatoi tanti appassionati di quello che, come lo stesso sito della band riporta, era considerato: “Il più scatenato, roboante e ...

