Muriel al novantesimo fa godere l'Atalanta: Cagliari beffato (e inguaiato), riparte la marcia (Di domenica 14 febbraio 2021) Cagliari (ITALPRESS) – L'Atalanta vince 1-0 alla Sardegna Arena e inguaia il Cagliari. I padroni di casa partono subito forte e schiacciano nella loro metà campo gli ospiti, trovando anche un palo, fortuito, per una deviazione di Djimsiti verso la propria porta. Nella ripresa Gasperini cambia dei pezzi a centrocampo, schierando subito Miranchuk (al posto di Pasalic) e De Roon (per Pessina). Le prime occasioni sono di nuovo del Cagliari, l'Atalanta si fa vedere unicamente con una punizione centrale di Ilicic, ma lentamente alza la pressione, mentre il Cagliari inizia ad accusare gli sforzi che fino a questo momento della partita non hanno pagato. Gasperini gioca la carta Muriel al 69?, e il colombiano dà brio e vivacità all'attacco nerazzurro.

ilgiovanemassi : @Fantacalcio Ma come fate a dare solo sette a Muriel?????? M le vedete le partite ?????? In venti minuti ha fatto d… - RobertoRenga : E al novantesimo Muriel si ricorda di essere bravissimo. - OrizOrizzonte : @gilardisil @VinnieVegaPF Al novantesimo segna Muriel con un bellissimo gol. - ThePepps10 : Macina record, macina gol, eppure gioca fin troppo poco. Che cosa sta diventando Luis #Muriel? Non è più solo un'a… -