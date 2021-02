Mr Rain a FqMagazine | “Gli artisti in Italia non si aiutano | ognuno vuole spingere fuori l’altro e la trovo una cosa orribile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Mr.ha alle spalle dischi di platino e dischi d’oro. A 29 anni il rapper e produttore non si ferma mai, sempre in corsa per studiare e perfezionarsi, rischiando anche di perdere gli affetti più vicini. Il bianco e il nero, i contrasti della vita sono alla base del suo ultimo album “Petrichor”, un nome strano che significa “profumo della pioggia”. Il titolo è stato scelto proprio perché Mr.scrive, compone ed è ispirato solo quando piove. Il disco è stato anticipato dal singolo doppio platino “Fiori di Chernobyl” (scartata lo scorso anno a Sanremo) e dall’ultimo singolo “Non c’è più musica” con la cantautrice inglese Birdy. Uno dei dieci brani del disco “Nemico di me stesso” è un po’ un atto d’accuso sincero e reale. Perché sei il peggior nemico di te stesso, da dove nasce il tuo conflitto interiore?C’è una lunga battaglia con due personaggi ...