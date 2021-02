MOVIOLA Inter-Lazio: contatto Hoedt-Lautaro, Lukaku gol su rigore (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Calcio di rigore per l’Inter al 20?. C’è subito un Intervento da parte del direttore di gara Fabbri in occasione del big match di San Siro. A commettere il fallo da rigore è Hoedt che nel tentativo di recuperare su Lautaro Martinez, in scivolata, sbilancia il proprio avversario. Il contatto col pallone c’è ma l’Intervento è completamente scoordinato e dunque punito giustamente dall’arbitro. Dal dischetto si presenta Lukaku che spiazza Reina e fa 1-0. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Calcio diper l’al 20?. C’è subito unvento da parte del direttore di gara Fabbri in occasione del big match di San Siro. A commettere il fallo dache nel tentativo di recuperare suMartinez, in scivolata, sbilancia il proprio avversario. Ilcol pallone c’è ma l’vento è completamente scoordinato e dunque punito giustamente dall’arbitro. Dal dischetto si presentache spiazza Reina e fa 1-0. SportFace.

