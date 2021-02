Moviola Crotone Sassuolo: l’episodio chiave del match (Di domenica 14 febbraio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Crotone Sassuolo l’episodio chiave della Moviola del match tra Crotone e Sassuolo, valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pezzuto l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)delvalido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro PezzutoDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

LuigiEllegi8762 : @ClubSassari Alla 13a favori/torti moviola,che piangete a fa'?di - infoitsport : Milan-Crotone, la moviola del Corriere dello Sport: 'Giusto annullare il gol di Calabria' - Group8g : @marioguidi @Gazzetta_it ci stava un giallo ? Condotta non violenta? Oltre alla gomitata , guardate con che cattive… - supersonico1986 : Moviola Gazzetta: 'Manca forse un giallo a Ibrahimovic per un colpo a Luperto a palla lontana: non è comunque cond… -