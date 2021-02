Mourinho, mai così male in carriera: record di gol… subiti (Di domenica 14 febbraio 2021) Un record che avrebbe sicuramente preferito non siglare. José Mourinho si arrende alle statistiche impietose della sua squadra, almeno per quanto riguarda le ultime uscite. Come riporta Opta, infatti, per l'allenatore del Tottenham, la settimana appena conclusasi con la sconfitta contro il Manchester City, porta con sé, un dato mai vissuto in carriera...Il record negativo di Mourinhocaption id="attachment 1093779" align="alignnone" width="662" Manchester City Rodri rigore (getty images)/captionConsiderando la sfida di FA Cup persa 5-4 contro l'Everton e il match concluso con un altro k.o. per 3-0 contro il Manchester City, il Tottenham ha subito 8 reti in due gare. Per Mourinho si tratta del numero più alto di reti concesse nella sua intera carriera da allenatore in ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Unche avrebbe sicuramente preferito non siglare. Josési arrende alle statistiche impietose della sua squadra, almeno per quanto riguarda le ultime uscite. Come riporta Opta, infatti, per l'allenatore del Tottenham, la settimana appena conclusasi con la sconfitta contro il Manchester City, porta con sé, un dato mai vissuto in...Ilnegativo dicaption id="attachment 1093779" align="alignnone" width="662" Manchester City Rodri rigore (getty images)/captionConsiderando la sfida di FA Cup persa 5-4 contro l'Everton e il match concluso con un altro k.o. per 3-0 contro il Manchester City, il Tottenham ha subito 8 reti in due gare. Persi tratta del numero più alto di reti concesse nella sua interada allenatore in ...

ItaSportPress : Mourinho, mai così male in carriera: record di gol... subiti - - zelda_legends : @pisto_gol Che bello, i giornali! Parlano di scherzetti, shock because... Fosse stato qualcun'altro parlavano di cr… - Rosario11445823 : @NonConoscoVG Motivo per cui non vorrei mai e poi mai che Mourinho tornasse sulla nostra panchina, perché noi tifos… - thejoshuatree77 : A memoria non ho mai visto una partita dove la squadra di #Mourinho gioca e la squadra di #Guardiola attende. Ogni… - FabioCasalucci : @44gattdernesto @capuanogio Malgrado sia davvero capace di prendere un anno sabbatico qualora Mourinho dovesse mai… -