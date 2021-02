Moto3 | nuovo title sponsor per il team BOE KTM

(Di domenica 14 febbraio 2021) Rivoluzione in casa BOE KTM : ilspagnolo di Josè Gutierrez Boè si rinnova in vista della stagione 2021 nel mondiale, dove sarà al via con due moto della Casa austriaca che verranno portate ...

... il team spagnolo di Josè Gutierrez Boè si rinnova in vista della stagione 2021 nel mondiale, ... Owlridetitle sponsor La nuova denominazione della squadra sarà BOE Owlride e, con il cambio ...... siamo riusciti ad organizzare 14 gare per la MotoGP e 15 per Moto2/con grandi gare e 9 ... Pierer mi ha chiesto se ero pronto a firmare uncontratto e gli ho risposto di sì. Abbiamo ...La compagine capitanata da Josè Gutierrez Boè si rinnova per la stagione 2021 grazie ad una nuova denominazione e ad una line up di piloti tutta italiana, con Riccardo Rossi che verrà affiancato da St ...Il team Boé Owlride si presenta per la stagione Moto3 2021. Ecco i nuovi colori presenti sulle moto di Riccardo Rossi e Stefano Nepa.