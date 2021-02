Morto Erriquez | “voce | chitarra e ukulele” | anima della Bandabardò

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 14 febbraio 2021) Equesta mattina, nella sua casa di Fiesole, Enrico Greppi, in arte, "",e fondatore nel 1993, il "più scatenato, roboante, appassionato e colorato gruppo folk italiano", come amano descriversi sul proprio sito.L'artista, spentosi a 61 anni, combatteva con un brutto male da tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai permesso di far trasparire nulla all'esterno. Con laaveva da poco festeggiato i 25 anni di carriera con un grande evento al Mandela Forum di Firenze, insieme a tanti artisti amici, e sin dalla sua nascita, nel 1993, il gruppo era sempre rimasto fedele a se stesso e ai suoi ideali, diventando un punto di riferimento ...