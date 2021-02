"Morti ridotti del 60%", ecco cosa ammazza il coronavirus: la scoperta che fa la storia? (Di domenica 14 febbraio 2021) Da uno studio, una speranza contro il coronavirus. Una speranza che risponde al nome di vitamina D, che ridurrebbe le Morti per Covid-19 del 60 per cento. Cifre pazzesche, se le cose stessero come ritiene la ricerca pubblicata dal Social Science Research Network. Lo studio ha valutato l'efficacia del calcifediol - una vitamina D3 - su più di 550 persone che sono state ricoverate nei reparti Covid dell'Hospital del Mar a Barcellona, in Spagna. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale o come destinatari del trattamento con calcifediolo o come controlli al momento del ricovero, prima di ricevere cinque dosi di vitamina a intervalli crescenti di due, quattro, otto e 15 giorni. E stando alle evidenza, questo tipo di terapia potrebbe "salvare molte migliaia di vite". Lo studio ha infatti rilevato che i malati di coronavirus ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Da uno studio, una speranza contro il. Una speranza che risponde al nome di vitamina D, che ridurrebbe leper Covid-19 del 60 per cento. Cifre pazzesche, se le cose stessero come ritiene la ricerca pubblicata dal Social Science Research Network. Lo studio ha valutato l'efficacia del calcifediol - una vitamina D3 - su più di 550 persone che sono state ricoverate nei reparti Covid dell'Hospital del Mar a Barcellona, in Spagna. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale o come destinatari del trattamento con calcifediolo o come controlli al momento del ricovero, prima di ricevere cinque dosi di vitamina a intervalli crescenti di due, quattro, otto e 15 giorni. E stando alle evidenza, questo tipo di terapia potrebbe "salvare molte migliaia di vite". Lo studio ha infatti rilevato che i malati di...

Cris_970 : @borghi_claudio Tutte cazzate. Tenere Speranza responsabile di migliaia di morti che andrebbe arrestato e Lamorgese… - vincenzolambia4 : RT @mariobianchi18: Il #13febbraio 1983 nell'incendio del #cinemaStatuto 64 morti, soprattutto per intossicazione da fumi, avendo trovato l… - mariobianchi18 : Il #13febbraio 1983 nell'incendio del #cinemaStatuto 64 morti, soprattutto per intossicazione da fumi, avendo trova… - CrHashtag : RT @bioccolo: Inail, gli infortuni in itinere, nel tragitto casa lavoro, si sono ridotti del 38% da 100905 a 62217 e i morti diminuiti di u… - Gigu05986984 : @robersperanza A calci in bocca lo prenderei, in un anno non è riuscito a capire niente di tutto quello che è succ… -