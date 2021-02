Monitor Italia, Draghi piace al 61% degli italiani. Lega primo partito (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – Mario Draghi è il leader con il gradimento più alto al 61% e guadagna lo 0,8% rispetto alla settimana scorsa. Segue Giorgia Meloni al 38,8%, in salita dell’1%. Sul podio Giuseppe Conte che perde lo 0,6% e si attesta al 34,4%. Balzo di Matteo Salvini (+0,7%) al 32,8% e soprattutto di Silvio Berlusconi che con un +1,6% si attesta al 26%. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecné con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 13 febbraio 2021 su un campione di mille casi. Ecco nel dettaglio “il borsino” con le performance degli altri leader: – Nicola Zingaretti 23% (=) – Emma Bonino 21,5% (+0,1%) – Carlo Calenda 17,4% (=) – Matteo Renzi 11,7% (+0,3%) – Vito Crimi 9,1% (-0,2%). La fiducia nel governo Draghi è al 58,4%. La fiducia nell’Esecutivo Leggi su dire (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – Mario Draghi è il leader con il gradimento più alto al 61% e guadagna lo 0,8% rispetto alla settimana scorsa. Segue Giorgia Meloni al 38,8%, in salita dell’1%. Sul podio Giuseppe Conte che perde lo 0,6% e si attesta al 34,4%. Balzo di Matteo Salvini (+0,7%) al 32,8% e soprattutto di Silvio Berlusconi che con un +1,6% si attesta al 26%. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecné con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 13 febbraio 2021 su un campione di mille casi. Ecco nel dettaglio “il borsino” con le performance degli altri leader: – Nicola Zingaretti 23% (=) – Emma Bonino 21,5% (+0,1%) – Carlo Calenda 17,4% (=) – Matteo Renzi 11,7% (+0,3%) – Vito Crimi 9,1% (-0,2%). La fiducia nel governo Draghi è al 58,4%. La fiducia nell’Esecutivo

