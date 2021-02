Mondiali di slittino, oro alla squadra italiana (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – Evelin Lanthaler e Alex Gruber si aggiudicano la medaglia d’oro dello slittino naturale nella gara mista a squadre ai Mondiali di Umhausen, in Austria. I due azzurri vincono nettamente con il tempo di 2’29?71, con 2 secondi netti di vantaggio sugli austriaci Unterberger-Kammerlander e 3?10 sui russi Lavrenteva-Egorov. Nel singolo maschile sono arrivate altre due medaglie per l’Italia, grazie Ad Alex Gruber, argento, e a Patrick Pigneter, bronzo. La medaglia d’oro è stata vinta dall’austriaco Thomas Kammerlander con il tempo di 2’24?82, con 64 centesimi di vantaggio su Gruber e 90 su Pigneter. Leggi su dire (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – Evelin Lanthaler e Alex Gruber si aggiudicano la medaglia d’oro dello slittino naturale nella gara mista a squadre ai Mondiali di Umhausen, in Austria. I due azzurri vincono nettamente con il tempo di 2’29?71, con 2 secondi netti di vantaggio sugli austriaci Unterberger-Kammerlander e 3?10 sui russi Lavrenteva-Egorov. Nel singolo maschile sono arrivate altre due medaglie per l’Italia, grazie Ad Alex Gruber, argento, e a Patrick Pigneter, bronzo. La medaglia d’oro è stata vinta dall’austriaco Thomas Kammerlander con il tempo di 2’24?82, con 64 centesimi di vantaggio su Gruber e 90 su Pigneter.

