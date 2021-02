Mondiali Biathlon | Jacquelin domina l' inseguimento Hofer è 15°

(Di domenica 14 febbraio 2021) Pokljuka , 14 febbraio 2021 - Per idel 2021 è stato introdotto il pettorale d'oro e il primo ad averlo difeso in campo maschile è stato Emilien Jaquelin : il francese nella prova a ...

sportface2016 : Biathlon, le pagelle dell'inseguimento maschile dei Mondiali #Pokljuka2021: #Jacquelin perfetto, azzurri fallosi al… - zazoomblog : Biathlon Mondiali Pokljuka 2021: risultati e classifiche di tutte le gare - #Biathlon #Mondiali #Pokljuka #2021: - DanieleRaponi : 15 ???? #Hofer 5 19 ????#Bormolini 2 36 ???? #Wiindisch 7 58 ???? #Bionaz 13 inseguimento 12.5 km ai #Mondiali di #biathlon… - DanieleRaponi : ???? #Jacquelin 0 Campione Mondo #medaglia #oro ?? inseguimento 12.5 km ai #Mondiali di #biathlon #WorldChampionships… - MassimoBonzo : RT @neveitalia: Mondiali Biathlon: trionfo di Jacquelin nell'Inseguimento, Lukas Hofer è quindicesimo #14Febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Biathlon

Pokljuka , 14 febbraio 2021 - Per idel 2021 è stato introdotto il pettorale d'oro e il primo ad averlo difeso in campo maschile è stato Emilien Jaquelin : il francese nella prova a inseguimento ha bissato il successo di ......inseguimento maschile (Contenuto premium) Iscriviti per guardare Hai già un account? AccediPokljuka - Inseguimento uomini Commento italiano - Versione integrale 00:58:29 Replica...Pokljuka (Slovenia), 14 febbraio 2021 - Per i Mondiali del 2021 è stato introdotto il pettorale d'oro e il primo ad averlo difeso in campo maschile è stato Emilien Jaquelin: il francese nella prova a ...Emilien Jacquelin ha vinto con pieno merito la medaglia d'oro mondiale nell'inseguimento; Didier Bionaz ha chiuso al 58° posto.