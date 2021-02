Mondiale per club, lo sceicco non saluta la terna arbitrale femminile (Di domenica 14 febbraio 2021) L’episodio contestato in una partita dei Mondiali per club tenutisi in Quatar: la terna arbitrale femminile ha avuto una sorpresa sgradita. “Ancora succedono queste cose nel 21° secolo?”. Questo è ciò che in molti potrebbero affermare leggendo ciò che è accaduto in questa partita del “Mondiale per club“, che si sono tenuti in Quatar. L’episodio riguarda la fase finale del Mondiale, ciò che è accaduto post partita per il quinto e sesto posto fra le squadre Ulsan-Al Duhail, dunque proprio le battute finali dell’evento. Un episodio che si è poi trasformato in una situazione imbarazzante e allo stesso tempo anche leggermente ironica per ciò che si è verificato. Riepiloghiamo l’accaduto, filmato dalle telecamere e trasmesso quasi in tutto il mondo: in ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) L’episodio contestato in una partita dei Mondiali pertenutisi in Quatar: laha avuto una sorpresa sgradita. “Ancora succedono queste cose nel 21° secolo?”. Questo è ciò che in molti potrebbero affermare leggendo ciò che è accaduto in questa partita del “per“, che si sono tenuti in Quatar. L’episodio riguarda la fase finale del, ciò che è accaduto post partita per il quinto e sesto posto fra le squadre Ulsan-Al Duhail, dunque proprio le battute finali dell’evento. Un episodio che si è poi trasformato in una situazione imbarazzante e allo stesso tempo anche leggermente ironica per ciò che si è verificato. Riepiloghiamo l’accaduto, filmato dalle telecamere e trasmesso quasi in tutto il mondo: in ...

