Mobilità e lavoro per i giovani. Altra rivoluzione a Roma. Parte il bando della Raggi sul servizio civile. E prosegue il risanamento dei trasporti urbani (Di domenica 14 febbraio 2021) Mentre il Paese sembra sospeso in attesa del prossimo esecutivo e la politica appare sempre più paralizzata, la Raggi non perde tempo e continua la sua opera di trasformazione della città. In una giornata densa di appuntamenti e iniziative, la sindaca ha annunciato di aver integrato il bando per il servizio civile universale 2020 che ora conta 30 progetti e 264 operatori volontari. “Con l’aumento cospicuo del numero di progetti e di uffici interessati, i giovani potranno scegliere l’ambito che più è consono al loro percorso o vocazione. Si tratta di una grande opportunità di crescita e formazione ma anche di un contributo importante per la città”, ha dichiarato Virginia Raggi che ha esultato perché “questo prezioso servizio è stato integrato con nuove ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Mentre il Paese sembra sospeso in attesa del prossimo esecutivo e la politica appare sempre più paralizzata, lanon perde tempo e continua la sua opera di trasformazionecittà. In una giornata densa di appuntamenti e iniziative, la sindaca ha annunciato di aver integrato ilper iluniversale 2020 che ora conta 30 progetti e 264 operatori volontari. “Con l’aumento cospicuo del numero di progetti e di uffici interessati, ipotranno scegliere l’ambito che più è consono al loro percorso o vocazione. Si tratta di una grande opportunità di crescita e formazione ma anche di un contributo importante per la città”, ha dichiarato Virginiache ha esultato perché “questo preziosoè stato integrato con nuove ...

e anche in questo campo saranno molto importanti la digitalizzazione e la mobilità, dunque le ... a fianco del lavoro degli assessori regionali, nei confronti dell'attività complessiva della Regione, ...

"Desidero innanzi tutto ringraziare il gruppo di lavoro interistituzionale " sottolinea Marco Monesi , consigliere delegato alla Pianificazione e Mobilità sostenibile " che ha curato le Linee di ...

