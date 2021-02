Mobilità docenti | con quali criteri si valuta la domanda | da cosa dipende possibilità di ottenere trasferimento

scuolainforma : Mobilità, 2 emendamenti a favore dei docenti ‘immobilizzati’ - Antiogu60 : Non è certo opera dei nuovi arrivati!! Niente di nuovo all'orizzonte!! #BuffonidelCessoDx Milleproroghe, al voto… - PacificoTweet : Milleproroghe, al voto emendamenti per mobilità straordinaria sul 100% dei posti e proroga contratti Covid. Docenti… - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Ecco altro Competente del Gruppo dei Migliori.. Lega.. Terza Media a Rotelle.. Pittoni.. Lega... #Buffone #RotoliDiStampai… - scuolainforma : Mobilità, Pittoni: ‘Rimodulazione vincolo permanenza docenti è la questione più urgente’ -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti

Fortune Italia

... della valorizzazione dei profili professionali e delladel personale, che passa per la cancellazione degli assurdi vincoli alladi tantissimie amministrativi. Come l'......al progetto "Let's sport and learn English" trattando temi inerenti allo sport con idi ... L'azione, sottolinea la prof.ssa Daniela Somma , docente che da sempre si occupa di...