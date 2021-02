Ministro Speranza blocca attività impianti sci fino al 5 marzo Annullata ordinanza di Fedriga

Leggi su udine20

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ildella Salute Robertoha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento dellesciistiche amatorialial 52021, data di scadenza del DPCM 14 gennaio 2021. “Il Governo – ha detto– si impegna a compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori”. “Per l’economia delle Regioni è una mazzata all’ultimo secondo – ha detto il Coordinatore della Commissione speciale Turismo ed Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni, Daniele D’Amario – perché dopo due rinvii arriva un altro stop. Le Regioni in zona gialla si erano organizzate per attuare un protocollo di sicurezza e ingaggiare personale adeguato, ma si rispegne una macchina che si era messa in moto nel rispetto delle regole”. “Chiediamo al nuovo ...