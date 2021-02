Mina Settembre sesta puntata: trama e anticipazioni 14 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Mina Settembre sesta puntata. Domenica 14 febbraio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mina Settembre quinta puntata – episodio 11 Piccole grandi bugie. Tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava. Intanto, Gianluca, il figlio di Irene, ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 14 febbraio 2021). Domenica 14torna su Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguitodella nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGquinta– episodio 11 Piccole grandi bugie. Tutto torna alla memoria dinelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna,scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava. Intanto, Gianluca, il figlio di Irene, ...

CorriereCitta : Mina Settembre, stasera in tv l'ultima puntata: orario, canale, cast, trama, anticipazioni, episodi di domenica 14… - omniadigitale : Stasera alle 21.25 su Rai1 l'ultimo episodio con “Mina Settembre', la serie ambientata a Napoli, che ha per protag… - marinellibar : @dormotroppo Direi domani stasera c è mina settembre - SerieTvserie : Il finale di Mina Settembre: ecco cosa succede nell’ultima puntata - tvblogit : Il finale di Mina Settembre: ecco cosa succede nell’ultima puntata -