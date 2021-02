Mina Settembre: cosa è successo nella quinta puntata, il riassunto (Di domenica 14 febbraio 2021) Mina Settembre: cosa è successo nella quinta puntata cosa è successo nella quinta puntata di Mina Settembre andata in onda domenica 7 febbraio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio della quinta puntata dal titolo, La vita è un morso, Mina ha dovuto vedersela con Michele. Da anni nei guai con la giustizia, l’uomo sta ora scontando la sua pena agli arresti domiciliari però aveva un desiderio che necessitava dell’autorizzazione di Mina per realizzarsi: partecipare al funerale di uno dei suoi più cari amici. cosa è successo nel secondo episodio della ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021)diandata in onda domenica 7 febbraio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio delladal titolo, La vita è un morso,ha dovuto vedersela con Michele. Da anni nei guai con la giustizia, l’uomo sta ora scontando la sua pena agli arresti domiciliari però aveva un desiderio che necessitava dell’autorizzazione diper realizzarsi: partecipare al funerale di uno dei suoi più cari amici.nel secondo episodio della ...

infoitcultura : Ultima puntata di Mina Settembre: l’orario di stasera! - infoitcultura : Il finale di Mina Settembre: ecco cosa succede nell’ultima puntata - infoitcultura : Mina Settembre, ultima serata: l'amore non può restare un segreto - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 14 FEBBRAIO 2021: UNA DOMENICA TRA MINA SETTEMBRE, NON È LA D'URSO E CHE TEMPO CHE FA - infoitcultura : Mina Settembre, grandissima novità in arrivo: la notizia che tutti aspettavano! -