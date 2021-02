Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata: “Vincerà l’amore…” (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ci saranno diversi colpi di scena nella sesta puntata. Alla fine Vincerà l’amore… ma qualcuno ci rimarrà male”. Parola di Giuseppe Zeno, ospite questo pomeriggio di ‘Da noi… a ruota libera’ su Rai1. Giuseppe è uno dei protagonisti di Mina Settembre – fiction di grande successo con Serena Rossi e Giorgio Pasotti -, interpreta il ginecologo del consultorio Domenico Gambardella. L’appuntamento con l’ultima attesissima puntata è per questa sera a partire dalle 21.20, sempre su Rai1. Non mancheranno i colpi di scena ma come finirà tra Mina e Domenico? Nella sesta puntata saranno trasmessi due episodi intitolati rispettivamente: “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. Il personaggio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ci saranno diversi colpi di scena nella sesta. Alla finema qualcuno ci rimarrà male”. Parola di Giuseppe Zeno, ospite questo pomeriggio di ‘Da noi… a ruota libera’ su Rai1. Giuseppe è uno dei protagonisti di– fiction di grande successo con Serena Rossi e Giorgio Pasotti -, interpreta il ginecologo del consultorio Domenico Gambardella. L’appuntamento con l’attesissimaè per questa sera a partire dalle 21.20, sempre su Rai1. Non mancheranno i colpi di scena ma come finirà trae Domenico? Nella sestasaranno trasmessi due episodi intitolati rispettivamente: “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. Il personaggio ...

