Mimmo, 47 anni, il suo cuore ha smesso di battere. Lo strazio degli amici (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, un tragico incidente strappa via per sempre la sua vita. È accaduto a piazza Epiro, all’altezza dell’intersezione con via Mauritania. Domenico Proto, conosciuto da tutti come Mimmo il tabaccaio, viene investito da una Smart. Gravi le lesioni riportate e per Mimmo nulla da fare, nonostante il pronto intervento dei soccorsi precipitati poi in codice rosso al San Giovanni. Alla guida della Smart un uomo di 60 anni, quando Domenico Proto, 47 anni, stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Mauritania. Da una prima ricostruzione da parte della polizia locale di Roma Capitale del VII Gruppo Appio, Domenico stava per attraversare, probabilmente sulle strisce pedonali, quando il veicolo lo ha colpito. Sarebbe stato il 60enne a dare subito l’allarme.



