Milik e il San Valentino: posta su Instagram una foto con De Laurentiis in un cuore (Di domenica 14 febbraio 2021) Arkadiusz Milik continua a far parlare di sé, anche se al Marsiglia. L'ex attaccante del Napoli ha scelto un modo alquanto originale per celebrare il San Valentino, qualcosa che assomiglia più ad uno sfottò verso il patron del Napoli. In una storia su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all'interno di un cuore illuminato. Con la scritta: "Ricordi. Buon San Valentino". L'articolo ilNapolista.

