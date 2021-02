matteoschibuola : RT @salda__: La maturità e la classe del tifoso del Milan sono congratularsi con un avversario “piccolo” che ci ha dominati. Accettare senz… - SCAR02441991 : @alinomilan Concordo in pieno con Lei. Tornando alle note dolenti, non ho visto tw “ noi siamo il Milan”. Con stima… - ItaSportPress : Milan, il tifoso Salvini non perdona: 'Che pena. Lo Spezia sembrava il Barcellona...' - - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: @acmilan Grande Marco #Pantani. È uno di noi, un cuore rossonero, un mito tifoso del #Milan. Rimasi incredulo quando se… - fra_macri : @NandoPiscopo1 @F7derico O dobbiamo dir che va tutto bene? Aver dubbi sul calcio nell'era covid è reato o hai già c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tifoso

Ma se c'è da scegliere un simbolo del successo sul, quello è certamente Giulio Maggiore , il capitano della formazione ligure. Ieri Maggiore, centrocampista volenteroso e dinamico, ha segnato ...Il biancoceleste, però, ha una motivazione in più: infatti, da bambino l'ex Spal eradel. Per questo motivo, ha vissuto ogni sfida contro l' Inter come un derby personale ed anche ...«In questo momento penso sia presto per parlare di futuro». Poi in futuro vedremo: è arrivata una nuova società e ci saranno nuovi progetti e nuove cose di cui parlare con la proprietà» ha detto Itali ...Il colombiano è un talento formatosi per le strade della sua città e esploso in Liguria: i suoi idoli sono Messi e Iniesta. L’italiano è un tifoso nerazzurro con un passato proprio nelle giovanili ros ...