Milan, che suonata: ora può perdere la vetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Diavolo dominato dallo Spezia. Serata no per tutti, da Ibra a Theo: stasera l'Inter contro la Lazio per il sorpasso. E fra una settimana il derby Leggi su quotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Diavolo dominato dallo Spezia. Serata no per tutti, da Ibra a Theo: stasera l'Inter contro la Lazio per il sorpasso. E fra una settimana il derby

AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - OptaPaolo : 0 - Era da agosto 2019 (contro l'Udinese) che il Milan non chiudeva una gara di Serie A senza tiri nello specchio.… - OptaPaolo : 0 - Era da settembre 2019 (v Verona) che il #Milan non chiudeva un primo tempo in trasferta in Serie A senza tiri n… - sportli26181512 : Stagione al top all'Eintracht, ora l'ex Milan André Silva è nel mirino dell'Atletico Madrid: André Silva, attaccant… - Sdigsa : RT @Falso_Nueve_IT: Ma cosa vuoi dire allo Spezia? Italiano, ben sapendo i limiti della sua squadra, ha deciso di affrontare il campionato… -