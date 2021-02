Milan, allarme Rebic: si spera di riaverlo per il derby | Serie A News (Di domenica 14 febbraio 2021) Ante Rebic ieri sera neanche in panchina al 'Picco' contro lo Spezia. Il Milan ha optato per il riposo precauzionale in vista dei prossimi match Milan, allarme Rebic: si spera di riaverlo per il derby Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Anteieri sera neanche in panchina al 'Picco' contro lo Spezia. Ilha optato per il riposo precauzionale in vista dei prossimi match: sidiper ilPianeta

PianetaMilan : .@acmilan, allarme #Rebic: si spera di riaverlo per il #DerbyMilano | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - RepMilan : Milan, è allarme per la frenata. La tattica d'attacco si è inceppata - GioGalbu : @lucaserafini4 Caro Serafini l'atteggiamento di ieri sera è inaccettabile e il campanello d'allarme era già suonato… - Rossonero__1899 : In live lunedì scorso parlai di un Milan che sul piano del gioco non mi era piaciuto, poi il risultato rotondo col… - 78rossonero78 : @sebygrillo Ma qui non è questione di tutto bene o no.. Sarò mica scemo da credere che stasera non ci sia una sorta… -