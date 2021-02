Meteo Italia verso marzo: dalla Primavera all’Inverno (Di domenica 14 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Volendo riassumere quel che potrebbe accadere a partire da oggi e sino ai primi di marzo potremmo dirvi “dalla Primavera all’Inverno”. Scenari Meteo climatici ovviamente contrapposti, ma che potrebbero rientrare appieno nelle diverse soluzioni modellistiche. Primavera perché l’Alta Pressione, sotto incalzanti correnti atlantiche, potrebbe piazzarsi in Italia apportando un netto miglioramento del tempo e soprattutto un vivace rialzo delle temperature. Tenete conto che si tratterebbe di una struttura anticiclonica sostenuta da fondamenta subtropicali e in quanto tali decisamente miti. Tale struttura non sarebbe altro che il blocco anticiclonico di cui s’è parlato abbondantemente negli ultimi giorni e che – chi ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Volendo riassumere quel che potrebbe accadere a partire da oggi e sino ai primi dipotremmo dirvi “”. Scenariclimatici ovviamente contrapposti, ma che potrebbero rientrare appieno nelle diverse soluzioni modellistiche.perché l’Alta Pressione, sotto incalzanti correnti atlantiche, potrebbe piazzarsi inapportando un netto miglioramento del tempo e soprattutto un vivace rialzo delle temperature. Tenete conto che si tratterebbe di una struttura anticiclonica sostenuta da fondamenta subtropicali e in quanto tali decisamente miti. Tale struttura non sarebbe altro che il blocco anticiclonico di cui s’è parlato abbondantemente negli ultimi giorni e che – chi ...

