METEO Italia. Siamo nella fase acuta di Gelo. Incombe novità irruenta (Di domenica 14 febbraio 2021) METEO SINO AL 21 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è stretta nella morsa del Gelo, ma questa irruzione d’aria così fredda giunta dalla Russia non avrà lunga durata. Il flusso gelido ha raggiunto la sua massima espansione sul Mediterraneo Centrale, scorrendo sul canale tra l’anticiclone, con massimi sulla Scandinavia, ed una circolazione ciclonica traslata tra lo Ionio e l’Egeo. Il freddo è davvero notevole, il più intenso della stagione, come testimoniato dalle termiche a 1500 metri di quota prossime ai -10 su gran parte del Centro-Sud. Questi valori così rigidi consentono alle precipitazioni di risultare nevose fino a quote pianeggianti e localmente sulle coste, laddove si registrano fenomeni, che ormai si vanno localizzato in alcune aree del Sud e versanti adriatici. Lo scenario METEO ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 febbraio 2021)SINO AL 21 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’è strettamorsa del, ma questa irruzione d’aria così fredda giunta dalla Russia non avrà lunga durata. Il flusso gelido ha raggiunto la sua massima espansione sul Mediterraneo Centrale, scorrendo sul canale tra l’anticiclone, con massimi sulla Scandinavia, ed una circolazione ciclonica traslata tra lo Ionio e l’Egeo. Il freddo è davvero notevole, il più intenso della stagione, come testimoniato dalle termiche a 1500 metri di quota prossime ai -10 su gran parte del Centro-Sud. Questi valori così rigidi consentono alle precipitazioni di risultare nevose fino a quote pianeggianti e localmente sulle coste, laddove si registrano fenomeni, che ormai si vanno localizzato in alcune aree del Sud e versanti adriatici. Lo scenario...

