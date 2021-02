Meteo Italia – Il gelo russo raggiunge l’apice: con nevicate ulteriori al Sud e anche in pianura (Di domenica 14 febbraio 2021) Ondata di gelo sull’Italia, insistono nevicate anche in pianura al Sud. Ma grosse novità in vista. Il gran freddo arrivato dalla Russia è giunto alla fase culminante con un ulteriore calo termico soprattutto al Centro-Sud. Il flusso gelido sta raggiungendo la sua massima espansione sul Mediterraneo Centrale, grazie anche all’effetto risucchio determinato dalla depressione traslata tra Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Ondata disull’, insistonoinal Sud. Ma grosse novità in vista. Il gran freddo arrivato dalla Russia è giunto alla fase culminante con un ulteriore calo termico soprattutto al Centro-Sud. Il flusso gelido stando la sua massima espansione sul Mediterraneo Centrale, grazieall’effetto risucchio determinato dalla depressione traslata tra

DPCgov : #13febbraio #Maltempo in Italia: un'intensa perturbazione sta interessando il nostro Paese. Il sistema di… - rtl1025 : ??? L'Italia si risveglia al freddo sotto la neve ?? Come è la situazione meteo nella vostra città? ?? - Agenzia_Ansa : Neve e gelo in tutta Italia, allerta meteo in tre Regioni #ANSA - MoliPietro : Meteo Italia – Il gelo russo raggiunge l’apice: con nevicate ulteriori al Sud e anche in pianura - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Neve e gelo in tutta Italia, allerta meteo in tre Regioni #ANSA -