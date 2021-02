Meteo Italia – Ecco le previsioni al 28 Febbraio: in arrivo un ponderoso stravolgimento (Di domenica 14 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Che gli equilibri tra il gelo siberiano e l’attività ciclonica atlantica fossero fragilissimi lo sapevamo. Avevamo discusso di scenari Meteo climatici di un certo tipo, sicuramente invernali e per certi versi addirittura troppo invernali, mentre oggi dobbiamo necessariamente prendere in considerazione quella che sino all’altro ieri era l’ipotesi Meteo Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Che gli equilibri tra il gelo siberiano e l’attività ciclonica atlantica fossero fragilissimi lo sapevamo. Avevamo discusso di scenariclimatici di un certo tipo, sicuramente invernali e per certi versi addirittura troppo invernali, mentre oggi dobbiamo necessariamente prendere in considerazione quella che sino all’altro ieri era l’ipotesi

DPCgov : #13febbraio #Maltempo in Italia: un'intensa perturbazione sta interessando il nostro Paese. Il sistema di… - MoliPietro : Meteo Italia – Ecco le previsioni al 28 Febbraio: in arrivo un ponderoso stravolgimento - messveneto : Freddo, neve e gelo in molte zone d'Italia. Allerta meteo in tre regioni, isolate le Eolie: Sono stati più di mille… - DanieleDann1 : ?? #Meteo: Con il #Burian, freddo polare record in #AltoAdige con -28,3 gradi a San Giacomo in Val di Vizze. #gelo… - calciomercatoit : ??Maltempo - arriva il gelo: situazione da monitorare in alcuni campi di #SerieA -