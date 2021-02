Meglio direttore generale che politico, ma la politica mi è servita perché… L’intervista a Di Caterina (Di domenica 14 febbraio 2021) Quanto l’esperienza parlamentare ha inciso su ciò che fai oggi? È stata senza dubbio un’esperienza importante, che mi ha permesso non solo di conoscere il mondo delle relazioni in maniera più ampia ma anche di comprendere come si sviluppano alcune logiche politiche e di vedere proiettate nel concreto tutte quelle nozioni che si leggono nei testi di diritto pubblico. Quale il valore aggiunto di essere stato capo segreteria particolare di un ministro? Dall’esperienza parlamentare apprendi le regole e le nozioni teoriche della vita politica, ma solo in un ministero ti rendi conto della loro applicazione e del tipo di effetto concreto che tali norme o provvedimenti possono avere sulla vita delle aziende. Meglio politico o direttore generale in un momento storico come questo? Rappresentare oggi – grazie ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Quanto l’esperienza parlamentare ha inciso su ciò che fai oggi? È stata senza dubbio un’esperienza importante, che mi ha permesso non solo di conoscere il mondo delle relazioni in maniera più ampia ma anche di comprendere come si sviluppano alcune logiche politiche e di vedere proiettate nel concreto tutte quelle nozioni che si leggono nei testi di diritto pubblico. Quale il valore aggiunto di essere stato capo segreteria particolare di un ministro? Dall’esperienza parlamentare apprendi le regole e le nozioni teoriche della vita, ma solo in un ministero ti rendi conto della loro applicazione e del tipo di effetto concreto che tali norme o provvedimenti possono avere sulla vita delle aziende.in un momento storico come questo? Rappresentare oggi – grazie ...

