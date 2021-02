Meghan Markle incinta del suo secondo figlio, una foto a San Valentino conferma i rumors (Di domenica 14 febbraio 2021) Non è la prima volta che si parla di Meghan Markle incinta ma questa volta i rumors delle scorse settimane si sono rivelati essere veri. I duchi del Sussex (o forse ormai davvero ex) hanno annunciato che presto “Archie sarà un fratello maggiore” proprio perché la sua mamma porta in grembo il suo fratellino o la sua sorellina. Arriva così, il giorno di San Valentino la notizia che spiazza i fan che si sono subito dimostrati felici alla lieta novella. A scattare la foto di Meghan Markle con il pancione coricata sull’erba accanto al suo Principe Harry è stato l’amico fotografo che poi l’ha condivisa su Twitter scrivendo: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Non è la prima volta che si parla dima questa volta idelle scorse settimane si sono rivelati essere veri. I duchi del Sussex (o forse ormai davvero ex) hanno annunciato che presto “Archie sarà un fratello maggiore” proprio perché la sua mamma porta in grembo il suo fratellino o la sua sorellina. Arriva così, il giorno di Sanla notizia che spiazza i fan che si sono subito dimostrati felici alla lieta novella. A scattare ladicon il pancione coricata sull’erba accanto al suo Principe Harry è stato l’amicografo che poi l’ha condivisa su Twitter scrivendo: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla ...

