Meghan Markle e Harry aspettano il secondo figlio: la foto (bellissima) che annuncia la gravidanza (Di domenica 14 febbraio 2021) Meghan Markle e Harry saranno di nuovo genitori. I due hanno deciso di annunciarlo nel modo più romantico: nel giorno di San Valentino, con una bellissima foto di coppia. Sdraiati sull'erba della loro nuova casa di Santa Barbara, a piedi nudi, con le mani di lei sul pancione. https://twitter.com/misanharriman/status/1361033242950971394

