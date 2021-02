Meghan Markle aspetta il secondo figlio con Harry: nuovo royal baby in arrivo (Di domenica 14 febbraio 2021) Tutte le foto di Archie Mountbatten-Windsor guarda le foto Meghan Markle e il principe Harry aspettano il secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia – citato dalla BBC – annunciando che Archie avrà presto un fratello o una sorella. I duchi di Sussex sarebbero ovviamente al “settimo cielo”. Per l’occasione hanno postato una foto in bianco e nero che li ritrae sotto un albero secolare scattata da un amico di vecchia data, Misan Harriman. “What wonderful news for the Sussexes!!”, ha aggiunto il portavoce. ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Tutte le foto di Archie Mountbatten-Windsor guarda le fotoe il principeno il. Lo ha confermato un portavoce della coppia – citato dalla BBC – annunciando che Archie avrà presto un fratello o una sorella. I duchi di Sussex sarebbero ovviamente al “settimo cielo”. Per l’occasione hanno postato una foto in bianco e nero che li ritrae sotto un albero secolare scattata da un amico di vecchia data, Misan Harriman. “What wonderful news for the Sussexes!!”, ha aggiunto il portavoce. ...

