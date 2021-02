Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | Svizzera in testa | l’Austria insegue Italia senza podi

(Di domenica 14 febbraio 2021) Sono stati aperti idi sci, che si disputano in, a Cortina, da oggi, lunedì 8 febbraio, a domenica 21. Saranno tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadre miste. Prima settimana con combinata e discipline veloci, seconda con paralleli e discipline tecniche. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate ao nel corso della rassegna.SCI# Paese O A B T 12 1 2 5 2 Austria 2 0 0 2 3 Germania 0 3 0 3 4 USA 0 0 1 1 4 Francia 0 0 1 1 # Totale 2 2 2 6 Foto: LaPresse

L'Italia a caccia della prima medaglia neidi casa : Cortina fin qui non vede gli azzurri nel, ma la prima vera occasione concreta di salire sul podio arriverà nella discesa libera di domani. Sarà una sfida inedita su una ...SCI CORTINA 2021: SVIZZERA IN FUGA Svizzera sempre più in fuga neldeisci Cortina 2021 grazie alla medaglia d'oro di Corinne Suter e al bronzo di Lara Gut - ...> Due medaglie d’oro e una d’argento per l’Italia nella prima giornata dei Mondiali di slittino naturale a Umhausen. Evelyn Lanthaler conferma il suo dominio nel singolo femminile durato tutta la stag ...L'azzurro compromette la gara con un errore, era il più veloce. L'austriaco bissa il successo nel superG vincendo con un centesimo di distacco ...