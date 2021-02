Medagliere Mondiali biathlon 2021 | Norvegia sempre al comando | Italia ancora a secco

(Di domenica 14 febbraio 2021) Idisi disputano in Slovenia, a Pokljuka, fino a domenica 21 febbraio. Saranno dodici i titoli iridati in palio, cinque per genere più due a squadre miste. Prima settimana con cinque prove, seconda con sette gare. Laapre vincendo la staffetta mista, davanti ad Austria e Svezia. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna iridata.# Paese O A B T 12 0 1 3 2 Francia 1 2 1 4 3 Svezia 1 1 1 3 4 Austria 0 1 0 1 5 Bielorussia 0 0 1 1 # Totale 4 4 4 12 Foto: LaPresse

dovesciare : Medagliere Cortina 2021, mondiali di sci alpino - infoitsport : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Svizzera al comando, seconda l'Austria - zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Svizzera al comando seconda l’Austria - #Medagliere #Mondiali #alpino #2021: - zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: subito due medaglie per la Svizzera! Un oro per l’Austria - #Medagliere… - infoitsport : Medagliere Mondiali biathlon 2021: la Norvegia centra subito l'oro nella staffetta mista -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Mondiali

L'Italia e l'incubo del quarto posto: idi Cortina continuano a rimanere privi di medaglie per l'Italia, ma i rimpianti non mancano. che fa volare l'Austria nel. La gara La ...L'Italia a caccia della prima medaglia neidi casa : Cortina fin qui non vede gli azzurri nel, ma la prima vera occasione concreta di salire sul podio arriverà nella discesa libera di domani. Sarà una sfida inedita su una ...Tra i più grandi sciatori di tutti i tempi, capace di vincere 5 generali di Coppa del Mondo, 11 medaglie mondiali e di trionfare in tutte le discipline, Marc Girardelli è stato ospite di RSI dove ha p ...Vince Kriechmayr che bissa la vittoria in Super G dei giorni scorsi, sesto posto per l’altro azzurro Innerhofer, che commenta: “Stress da mancanza di medaglie? Sinceramente, io oggi ero ...