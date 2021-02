Maurizio Costanzo, le toccanti parole su Maria De Filippi: “Glielo dissi prima di sposarci” (Di domenica 14 febbraio 2021) . La romantica rivelazione sul loro matrimonio. Maurizio CostanzoSposati dal 1995, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più conosciute e rispettate nell’ambiente televisivo. Nonostante siano ormai passati venticinque anni dal fatidico ‘Sì’, il conduttore televisivo ha speso nel corso di diverse interviste parole davvero toccanti nei confronti della moglie Maria De Filippi. “Glielo dissi prima di sposarci” ha confessato. Ecco cosa ha rivelato Maurizio Costanzo a proposito del suo matrimonio. L’inizio della storia d’amore Il conduttore televisivo Maurizio ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) . La romantica rivelazione sul loro matrimonio.Sposati dal 1995,Desono una delle coppie più conosciute e rispettate nell’ambiente televisivo. Nonostante siano ormai passati venticinque anni dal fatidico ‘Sì’, il conduttore televisivo ha speso nel corso di diverse intervistedavveronei confronti della moglieDe. “di” ha confessato. Ecco cosa ha rivelatoa proposito del suo matrimonio. L’inizio della storia d’amore Il conduttore televisivo...

