Matilde Brandi, lacrime a Domenica Live: 'Marco mi ha lasciata via sms dopo diciassette anni di amore' (Di domenica 14 febbraio 2021) Matilde Brandi , emozionata, a Domenica Live racconta l'addio del suo ex, Marco Costantini , dopo diciassette anni: via sms. Galeotto, forse, il Grande Fratello. 'Sono uscita dalla Casa il 19 ottobre, ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021), emozionata, aracconta l'addio del suo ex,Costantini ,: via sms. Galeotto, forse, il Grande Fratello. 'Sono uscita dalla Casa il 19 ottobre, ...

nagia59 : RT @drvnkmood: comunque Matilde Brandi anche meno, ricordo perfettamente quando lei era al #gfvip e le figlie in una diretta ig dissero che… - AichaSeck3 : RT @drvnkmood: comunque Matilde Brandi anche meno, ricordo perfettamente quando lei era al #gfvip e le figlie in una diretta ig dissero che… - drvnkmood : comunque Matilde Brandi anche meno, ricordo perfettamente quando lei era al #gfvip e le figlie in una diretta ig di… - FireworkCaos_ : RT @trashastrale: Matilde Brandi voce del popolo: “Poi tu lo sai, sei la regina del grande fratello” ?? #domenicalive @carmelitadurso @domen… - Notiziedi_it : Chi è Matilde Brandi? Età, lavoro, carriera, figlie, marito e Instagram -