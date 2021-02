Marotta | «Il nostro destino in campionato dipende solo da noi»

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nel prepartita di Inter-Lazio, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. «Noi dobbiamo fare la nostra strada inntemente dagli altri. Ilè un torneo in cui vince la migliore, ilfinaledalcammino. Siamo ancora nella fase interlocutoria, la valutazione si può fare sulla prestazione. La Lazio ha un ruolino di marcia straordinario, giocare con loro e il derby domenica significa affrontare avversari in lotta con noi e una valutazione si può fare. Io sono certo che la squadra risponderà alle sollecitazioni dell’allenatore, non dimentichiamo del peso della maglia, e da questo punto di vista staff e giocatori risponderanno». L'articolo ilNapolista.

... l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe, ha parlato della partita contro i ... Nel campionato vince la squadra che ha più continuità e tutto dipende esclusivamente dalcammino'. Può ......il derby significa affrontare due avversari in lotta con noi per ilstesso obiettivo. In questo senso queste partite possono permetterci di fare un certo tipo di analisi'. Infine,ha ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato un'intervista prima della partita contro la Lazio.I dirigente dell'Inter Beppe Marotta ha commentato la sconfitta della Juventus in casa del Napoli in questa giornata del campionato di Serie A.