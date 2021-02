Marino | «Llorente ha portato aria nuova all’ambiente | lui e Deulofeu sono due top player»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Roma. “Io preferisco la filosofia di pensare una partita alla volta e infatti la mia principale preoccupazione in settimana è stata quella di chiedere equilibrio ed evitare svolazzi dopo le recenti prestazioni importanti. Oggi sappiamo di affrontare una grande Roma e dobbiamo prepararci ad affrontare una battaglia come contro l’Inter perché la Roma è una top di questo campionato”.ha parlato anche di. “due top, hanno giocato entrambi in squadre importantissime e quindi sappiamo che posdarci qualcosa in più.sapevamo che ci poteva dare ...