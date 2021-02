Maria Teresa Ruta torna sui social dopo l’eliminazione: le sue prime parole (Di domenica 14 febbraio 2021) GF vip, Maria Teresa Ruta torna sui social dopo l’eliminazione: le prime parole dell’ex concorrente sono piene di emozione. Venerdì, 12 febbraio, c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e non sono mancati i colpi di scena. Il reality va avanti da settembre, e nonostante i mesi trascorsi continua ad essere seguitissimo. Infatti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 14 febbraio 2021) GF vip,sui: ledell’ex concorrente sono piene di emozione. Venerdì, 12 febbraio, c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e non sono mancati i colpi di scena. Il reality va avanti da settembre, e nonostante i mesi trascorsi continua ad essere seguitissimo. Infatti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GrandeFratello : Riassumere l'avventura di Maria Teresa al #GFVIP? Un'impresa INCREDIBILE! ?? - GrandeFratello : Una concorrente leggendaria... una vera e propria combattente. Highlander delle nomination: benvenuta in studio, Ma… - MarioManca : È fantastico che coloro che hanno sempre sparato a zero su Maria Teresa Ruta ora si mostrino come i suoi fan più fe… - Ele75480142 : @emipalumboo @MAPARLIAMODITOM Di quanto e’ sotto ? #tzvip anche Maria Teresa fino al pomeriggio era in testa poi e’… - Michele05315617 : RT @JoMarch__: In un mondo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando siate Maria Teresa Ruta. La classe non è acqua.#gfvip -