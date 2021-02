Maria Teresa Ruta eliminata, Tommaso Zorzi escluso dai finalisti? I fan scelgono Rosalinda (Di domenica 14 febbraio 2021) L’eliminazione di Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata del GfVip ha lasciato molti utenti stupiti. In molti non se lo aspettavano e quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della presentatrice la sorpresa è stata tanta visto che molti sondaggi la davano in vantaggio sui suoi avversari. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Non è la D’Urso: Guenda Goria contro Baccini – Anticipazioni Ma le cose sono andate diversamente e MTR ha lasciato il passo ad Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. Ma questa non è stata l’unica sorpresa; la fortuna potrebbe girare anche per Tommaso Zorzi, in ballottaggio per andare in finale con Rosalinda e Adrea. Secondo alcuni l’eliminazione di Mara Teresa ha cambiato gli equilibri all’interno della casa e Tommaso ... Leggi su funweek (Di domenica 14 febbraio 2021) L’eliminazione dinell’ultima puntata del GfVip ha lasciato molti utenti stupiti. In molti non se lo aspettavano e quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della presentatrice la sorpresa è stata tanta visto che molti sondaggi la davano in vantaggio sui suoi avversari. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Non è la D’Urso: Guenda Goria contro Baccini – Anticipazioni Ma le cose sono andate diversamente e MTR ha lasciato il passo ad Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. Ma questa non è stata l’unica sorpresa; la fortuna potrebbe girare anche per, in ballottaggio per andare in finale cone Adrea. Secondo alcuni l’eliminazione di Maraha cambiato gli equilibri all’interno della casa e...

