Marco Pantani, il ricordo del giorno in cui conquistò il Tour de France del 1998 (Di domenica 14 febbraio 2021) La sera del 14 febbraio del 2004, nella stanza D5 del residence Le Rose di Rimini, fu ritrovato il corpo senza vita di Marco Pantani. Lui, il Pirata, protagonista di mille emozioni sui pedali e idolo dell'Italia intera, caduto in disgrazia – e in depressione – dopo una sospensione per doping dai contorni mai del tutto chiariti, morì in solitudine nel giorno di San Valentino di 17 anni fa. Edema polmonare e cerebrale, recitava l'autopsia, causato probabilmente da un'overdose di droghe e psicofarmaci. Una storia dura, ancora oggi parzialmente avvolta dal mistero, di quelle che continuano a emozionare, a commuovere e sì, anche a far arrabbiare, gli appassionati più autentici del grande ciclismo. Come quelle raccontate dal giornalista Maurizio Crosetti in Campionissimi, il volume edito da Baldini + Castoldi in uscita il 25 febbraio.

