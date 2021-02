Marco Pantani | 17 anni fa la sua tragica morte Una vicenda dolorosa che fa ancora discutere

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Sono passati 17da quel 14 febbraio 2004, quando tutto il mondo apprendeva la notizia delladi. Lo scalatore italiano, vincitore del Giro d’Italia e del Tour de France in un 1998 che fu per lui il vero e proprio anno di grazia, venne ritrovato senza vita in una stanza del Residence Le Rose, a Rimini. Sul suo decesso continua ad aleggiare una sorta di mistero. La versione ufficiale è chesia morto per overdose di cocaina, di cui il ciclista era ormai ampiamente dipendente a causa di una carriera rovinata dal famoso episodio del 1999. Dopo quel terribile 14 febbraio sono state condotte decine di udienze, ma non è mai emersa nessuna prova che lasciasse pensare ad una causa didifferente. Inoltre, il corpo di ...