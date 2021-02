Mara Venier ospita Barbara d’Urso a Domenica In: l’imitazione di Carmelita (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo Stasera Tutto è Possibile, Vincenzo De Lucia ha portato la sua Barbara d’Urso CHOC anche da Mara Venier. Il comico ha vestito nuovamente i panni di Carmelita, facendola approdare alla concorrenza a Domenica In. “Grazie davvero, grazie, grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case. Io sono con voi è. Vi amo. Le casalinghe che stirano, vi amo. Mara Venier, tu stiri? No vabbè adoro. Sono scioccata di essere qui nella seconda trasmissione più vista della Domenica. Sono venuta qui cara Mara per aiutarti. Come si chiama questo programma? Secondo me dovresti cambiarlo in Domenica Live Non è la Venier, così sanno che lo conduci tu. Ti voglio aiutare, perché sono stanca di fare 8 ... Leggi su biccy (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo Stasera Tutto è Possibile, Vincenzo De Lucia ha portato la suaCHOC anche da. Il comico ha vestito nuovamente i panni di, facendola approdare alla concorrenza aIn. “Grazie davvero, grazie, grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case. Io sono con voi è. Vi amo. Le casalinghe che stirano, vi amo., tu stiri? No vabbè adoro. Sono scioccata di essere qui nella seconda trasmissione più vista della. Sono venuta qui caraper aiutarti. Come si chiama questo programma? Secondo me dovresti cambiarlo inLive Non è la, così sanno che lo conduci tu. Ti voglio aiutare, perché sono stanca di fare 8 ...

