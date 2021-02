Mara Carfagna, la Ministra per il sud del governo Draghi (Di domenica 14 febbraio 2021) Mara Carfagna dopo 10 anni torna in Consiglio dei Ministri: Mario Draghi l’ha voluta come Ministra per il sud e per la coesione territoriale Nome: Maria Rosaria Carfagna Ministero: Ministra per il sud e la coesione territoriale Partito: Forza Italia Data di nascita: 18 dicembre 1975 Luogo di nascita: Salerno Età: 46 anni Professione: Politica Titolo di studi: Laurea in Giurisprudenza Account social: https://www.facebook.com/CarfagnaMara Quello di Mara Carfagna è uno dei nomi più noti tra gli esponenti di Forza Italia. Berlusconiana del secondo ciclo, è eletta alla Camera dei Deputati già nel 2006. Da quel momento ricopre diverse posizioni istituzionali. Dal 2008 al 2011 è stata alla guida ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021)dopo 10 anni torna in Consiglio dei Ministri: Mariol’ha voluta comeper il sud e per la coesione territoriale Nome: Maria RosariaMinistero:per il sud e la coesione territoriale Partito: Forza Italia Data di nascita: 18 dicembre 1975 Luogo di nascita: Salerno Età: 46 anni Professione: Politica Titolo di studi: Laurea in Giurisprudenza Account social: https://www.facebook.com/Quello diè uno dei nomi più noti tra gli esponenti di Forza Italia. Berlusconiana del secondo ciclo, è eletta alla Camera dei Deputati già nel 2006. Da quel momento ricopre diverse posizioni istituzionali. Dal 2008 al 2011 è stata alla guida ...

